ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اداب القاهرة تفتح باب قبول الالتماسات لدبلومات الدراسات العليا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:44 ص
أداب القاهرة
أداب القاهرة
Advertisements
مريم عزت
انتهت امتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع الكليات ، وهناك البعض منهم قام باعلان النتائج والبعض الاخر نوه على اعلانها فى اسرع وقت . 

ومع ذلك أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب قبول الالتماسات بدبلومات الدراسات العليا اعتبارا من يوم الاحد الموافق 4 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق من 8 من ابريل الجارى . 

وكان قد أوضح الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.


وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، نجحت في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في 8 كليات وهي الإعلام، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، حيث أدى الامتحانات إلكترونيًا 3338 طالبا وطالبة في كلية الإعلام، و11421 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 124 طالبا وطالبة في كلية الهندسة، و 25424 طالبا وطالبة في كلية العلاج الطبيعي، و 4622 طالبا وطالبة في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد أداب القاهرة يكشف عن موعد انتهاء امتحانات الدراسات العليا ... وهندسة القاهرة تستعد للفصل الدراسى الثانى

جامعة القاهرة تختتم الأسبوع الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة القاهرة : إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا بنجاح في 8 كليات

رئيس جامعة القاهرة : انتهاء امتحانات الترم الأول في 13 كلية وإعلان النتائج تباعًا

جامعة القاهرة فى أسبوع .. فوز فريق الهندسة بالميدالية البرونزية لابتكارهم سيارة سباق كهربائية.. انتهاء امتحانات الفصل الأول في 13 كلية وإعلان النتائج تباعًا

لطلاب إعلام القاهرة.. تعرف على مواعيد تسجيل المقررات الدراسية

ترشيحاتنا

شادي محمد: موقف العامري فاروق من تواجد شيكابالا لا علاقة له بخوض الانتخابات

من أمام سيارته الفاخرة.. محمد رجب في أحدث ظهور

ذئب كرداسة.. استدرج طفلة 9 سنوات بـ حجة اللعب مع ابنة شقيقته واغتصبها أكثر من مرة

مسلسل الملك أحمس فى مرمى النيران بسبب ريم مصطفى ولحية الأبطال

السعودية.. موعد إعادة افتتاح المحطة الرئيسية للقطار في وسط جدة بعد 3 أشهر

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد من الأحد حتى الثلاثاء يصاحبها أتربة ورياح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال