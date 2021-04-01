اداب القاهرة تفتح باب قبول الالتماسات لدبلومات الدراسات العليا

ومع ذلك أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب قبول الالتماسات بدبلومات الدراسات العليا اعتبارا من يوم الاحد الموافق 4 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق من 8 من ابريل الجارى .

وكان قد أوضح الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.





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وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.



