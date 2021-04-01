اداب القاهرة تفتح باب قبول الالتماسات لدبلومات الدراسات العليا

انتهت امتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع الكليات ، وهناك البعض منهم قام باعلان النتائج والبعض الاخر نوه على اعلانها فى اسرع وقت .
ومع ذلك أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب قبول الالتماسات بدبلومات الدراسات العليا اعتبارا من يوم الاحد الموافق 4 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق من 8 من ابريل الجارى .
وكان قد أوضح الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، نجحت في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في 8 كليات وهي الإعلام، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، حيث أدى الامتحانات إلكترونيًا 3338 طالبا وطالبة في كلية الإعلام، و11421 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 124 طالبا وطالبة في كلية الهندسة، و 25424 طالبا وطالبة في كلية العلاج الطبيعي، و 4622 طالبا وطالبة في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.