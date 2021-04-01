رئيس اتحاد السلة يفجر مفاجأة مدوية عن أزمة مباراة الأهلي والزمالك

كشف مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، كواليس ما حدث في مواجهة الأهلي والزمالك، التي ألغيت مؤخرا.





وقال أبو فريخة، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "عدم حضور الجماهير للمباريات قرار نابع من الدولة، وليس من اتحاد السلة.. كما سيق أن أكدنا على جميع الأندية بعدم حضور المشجعين، وشددنا على ذلك".





وأضاف: "قبل انطلاق اللقاء، وجدنا الملعب ممتلئ بجماهير الزمالك، ورفضنا ذلك بشدة، وطلبنا من الأمن إخلاءه، ولم يتبق سوى بعض اللاعبين في المدرجات".





وتابع: "تم رفض استكمال المباراة، بسبب وجود بعض لاعبي الزمالك لكرة القدم في المدرجات، ومعهم مجموعة من الأشخاص غير المعروفين.. واعتبرنا الزمالك مهزوما في هذا اللقاء، وليس منسحبا، وذلك حتى يحصل على نقطة، في حين حصل الأهلي على نقاط المباراة كاملة".



