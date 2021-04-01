معجزة.. عودة الروح لـ جسد شاب بعد إعلان الأطباء وفاته

بعد أن أعلن الأطباء وفاته واستعدوا لتجهيز جسده للتبرع بالأعضاء الحيوية للمحتاجين، عادت الأنفاس إلى جسد الرجل معلنة أنه ما زال على قيد الحياة.









كان الشاب لويس روبرتس تعرض لحادث سير بشع وأصيب بجروح خطيرة إثر اصطدام بالسيارة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









تم نقله على الفور بإسعاف جوي إلى مستشفى جامعة "رويال ستوك"، وبعد 4 أيام من البقاء بالمستشفى استسلم "لويس" وسلم أنفاسه، وأخبر الأطباء عائلته بأنه على حافة الموت.











تهيأ الأهل للوفاة ووافقوا على التبرع بأعضائه بعد الوفاة لـ 7 أشخاص آخرين، لذلك ظل على الأجهزة الداعمة للحياة حتى تبقى أعضاؤه حية لمساعدة الآخرين.







