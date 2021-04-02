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برلمان

"الشيوخ" يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل لمناقشة مشروعات قوانين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:03 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة /الأحد/ المقبل لمدة يومين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ويناقش مجلس الشيوخ -خلال جلسته العامة الأحد المقبل- تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وأكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وخلال جلسة الاثنين المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

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