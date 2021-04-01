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ديني

الأوقاف تواصل حملة تعقيم وتطهير المساجد استعدادا لإقامة شعائر الجمعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:37 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت الأوقاف إن هذه الحملة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية ، والحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأكد  رئيس القطاع الديني أن القيام على نظافة المساجد والإسهام في نظافتها من تعاليم الإسلام، وسلوك الصحابة والتابعين، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، ودليل على سمو الأخلاق ، ويٌعَدُّ من أهم أولويات الوزارة حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه.
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