الأوقاف تواصل حملة تعقيم وتطهير المساجد استعدادا لإقامة شعائر الجمعة

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





وقالت الأوقاف إن هذه الحملة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية ، والحد من انتشار فيروس كورونا.



