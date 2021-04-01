خاص .. مسلسل روبي يخرج من السباق الرمضاني 2021

علم صدى البلد أن مسلسل "شقة ٦" للنجمة روبي تأكد خروجه من السباق الرمضاني المقبل لتغيب روبي للعام الرابع على التوالي عن دراما رمضان .





مسلسل" شقة ٦ " يطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة بعيداعن المط والتطويل في محاولة لكشف لغز “شقة 6” ويضم العمل باقة من الفنانين بجانب روبي، أحمد حاتم، هاني عادل واللذان انضما مؤخرا لفريق العمل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنان محمود البزاوي ، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي ، ملك قورة.





كان آخر أعمال روبي في شهر رمضان كان مسلسل " رمضان كريم " والتي شاركت به في موسم ٢٠١٧.

ودارت أحداثه خلال شهر رمضان في إحدى الحارات الشعبية في مصر القديمة، وتمحورت حول أسرة الأستاذ رمضان الذي جسّده الفنان سيد رجب، وزوجته سعاد وجسّدتها الفنانة سلوى عثمان، وابنتيه سناء وقامت بدورها الفنانة روبي، والأخرى رضا وجسّدتها ريهام عبدالغفور، وابنهما وليد وقام بدوره كريم الأبنودي.