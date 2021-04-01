سمير صبري ومحيي إسماعيل ونادية الجندي.. نجوم الفن يتحدثون لـ "صدى البلد" من الأقصر

اختتم أمس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، فعاليات الدورة العاشرة التي انطلقت من ٢٦ مارس، وكان لـ"صدى البلد" عدد من اللقاءات الخاصة مع النجوم المتواجده بالمهرجان ورئيسه.





سيد فؤاد رئيس المهرجان

عبر سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر عن سعادته بما حققته الدورة العاشرة من المهرجان، وقال في تصريحات ل"صدى البلد" انهم استطاعوا ان يحققوا خلال ١٠ سنوات نجاحا كبيرا في القارة الافريقية، مؤكدا ان المهرجان حقق أغلب أهدافه، ووطدنا العلاقات الافريقية وزاد من جرعة الفيلم للمصري لأفريقيا.





وأكد "فؤاد" ان الدورة العاشرة من أصعب الدورات، ولكنهم استطاعوا رغم الصعوبات تحقيق ما لم يستطع اخرون تحقيقة، خاصة ان اغلب الدول اغلقت ابوابها بسبب كورونا، ولكن افريقيا تاركة ابوابها للجميع، مؤكدا انه رغم الظروف الا انه اقام دوره راضي عنها تماما، وكان مهم بالنسبة له ان يكون المهرجان على أرض الواقع وليس اونلاين.





وعن سبب اختيار شعار الدور "١٠ سنوات من الخيال" قال انه اراد ان يعطي لرواد هذا المهرجان حقهم، والشعار يراه مناسب للقامات التي شاركت في خروج المهرجان من الدورة الاولى حتى الان، واشار الي انه سعيد بتكريم محيي اسماعيل ونادية الجندي وغيرهم لاعطاء كل من قدم للفن من وقته مايستحقه.





كما نوه ان ميزانيه المهرجان هذا العام ضعيفة بسبب الظروف التي نمر بها، لذلك كان عليه تقليل فعاليات المهرجان لتتناسب مع الميزانية الجديدة، ولكنه اشاره ان هذا لايقلل من قيمه الافلام المشاركة بالدورة، ولا الفعاليات.





محمود حميدة

تحدث الفنان محمود حميدة عن رأيه في إقامة الدورة العاشرة من مهرحان الاقصر للسينما الأفريقية في ظل وجود فيروس كورونا.





وقال "حميدة" في تصريحات ل"صدى البلد"، ان الدورة العاشرة عقد كامل من السنوات، واشارة مهمة الي الانجاز الذي بدئوه القائمين على هذا الانجاز المهم،





وتابع": وكان من السهل التخلي عن الاداء القائم بالمهرجان ومتابعة الدورة اونلاين بسبب كورونا، ولكن انا مع اقامة الدورة، واللقاء وجها لوجه لايعوضه اى اتصال اخر، واذا لم اقابل صناع الفيلم، وتحدثنا سويا من اين يأتي التطوى الإنساني.





كما قال الفنان محمود حميدة انه اذا عرض عليه دور ينال إعجابه كثيرا لن يقبل به اذا كان اجره لايعجبه، وعلى الرغم من ذلك اوضح ان الاموال لا تتحكم بشكل مطلق في اختيارات ادواره، ولكنها مهمة.





فيما لفت محمود حميدة أنه لا يقبل بمسمى المسلسلات الوطنية، لافتا الى ان كل ما نفعله من اجل بلادنا يندرج تحت المسمى الوطني، مشيرا الى ان تواجدنا في مهرجان الاقصر للسينما الافريقية يعتبر عمل وطني، والعمال وغيرهم وكل مايقوموا به يعتبر ايضا عمل وطني.





وكشف كواليس تواجده في برنامج رامر جلال الذي عرض منذ سنوات وقال إن رامز جلال اتفق معه لتصوير حلقة فى برنامج "رامز تحت الارض" ولكن دون علمه بالمقلب الذى يتعرض له وبالفعل شارك فى البرنامج دون علمه بطبيعة المقلب مشيرا الي انه يحترم ذكاءه.





سمير صبري

عبر الفنان سمير صبري عن تعجبه من اعتراض البعض على وجود الفنانة هند صبري بموكب المومياوات.





وقال سمير صبري، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن مصر محتضنة لكل نجوم العالم، وهند تقدم مجهودا محترما لمصر فلمَ نعترض عليها، وأكد أن هند ممثلة متميزة وقدمت أعمالا رائعة وأهلا بها في مصر.





كما تحدث عن السندريلا وعبد الحليم وقال ":إن السندريلا كانت ملهمة عبد الحليم حافظ الوحيدة فى أغلب اعماله الغنائية".





وأضاف سمير صبرى :" أن عبد الحليم لم يخبره بزواجه من السندريلا ولم ير أى وثيقة زواج له على عكس رؤيته لوثيقة زواج لـ أم كلثوم من أحد الأشخاص، التى استمرت لمدة 10 أيام فقط ".





وأكد انه لم يندم على اى عمل قدمه طوال مشواره الفني، مؤكدا انه حتى الاعمال الضعيفة استفاد منها فنيا، وزادت من خبراته التي جعلته يصنع اعمالا جيدة.





نادية الجندي

شكرت الفنانة نادية الجندي المهرجان على تكريمها وقالت": وأعتز جدا بهذا التكريم، وأتمنى لهم التوفيق، ولأي مهرجان يضيف للصناعة ويبين أن مصر لها ثقافة وحضارة وفن ..وعشان كدة قررت أجى وأدعم المهرجان خاصة أنه يدعم علاقتنا بالدول الأفريقية وأنا أفخر بالمهرجان وهو فخر لبلدنا".





وأضافت: "هناك محطات كثيرة في مشواري فالصعود والنجاح في الفن يأتي بسبب حب الفن، ولو ماحبتش الفن عمره ماهيحبك وهذه معادلة صعبة، والفن مابيحبش شريك، وأنا ضحيت من أجل الفن لكن الفن أعطاني الكثير ولست نادمة على حرماني من بعض الأمور في حياتي الشخصية لأن حب الجمهور عوضني عن الكثير.





كما تحدتت الفنانة نادية الجندي عن عاداتها في موسم رمضان، وسبب عدم رؤيتها للمسلسلات في هذا الموسم.





وقالت نادية الجندي ان رمضان شهر الصلاة والصوم وفرصة للتقرب الى الله، ولفتت الي ان الشهر له طقوس خاصة لديها حيث انها لا تحب ان تسافر خارج مصر نهائيا في هذا الشهر، وتحب الجلوس في المنزل.





كما اوضحت ان العام الماضي فقط هو الوحيد الذي تواجدت فيه بلبنان خلال رمضان بسبب تصويرها مسلسل "سكر زيادة"، وظروف وقف الطيران بسبب فيروس كورونا.





أمير رمسيس

علق المخرج أمير رمسيس على ترشيح البعض للفنانة أروى جودة للتواجد بموكب المومياوات، وقال في تصريحات ل"صدى البلد"، بعد اعتراضه على ترشيحها في احد التعليقات.





وقال انا ارى ان الفنانة "اروى" ممثلة ها ئلة جدا وكلن من المفترض ان اتعامل معها في اول افلامي ولكن لم يتم الامر، ومازبت اريد الغمل معها، ولكن بالنسبة لحدث نقل المومياوات انا اتحدث عن الشكل والملامح الفرعونية، واذا خيروني بينها وبين هند صبري سأميل لهند، وفي النهاية هو قرار القائمين على الفاعلية".





وعن تعليقه الرافض لها على احد منشورات السوشيال ميديا، قال ":جانبني الصواب في الصياغة ولكن المقصود اكثر هو فكرة الوجه التاريخي الذي لم يمس، وهناك وجوه غير مناسبة لتلك المرحلة التاريخية".





محيي اسماعيل

عبر محيي اسماعيل عن سعادته بتكريمه مهرجان الأقصر وقال في تصىريحات ل"صدى البلد": نحن نحتاج إفريقيا لأنها كنز خصب، وكلن من المفترض ان يكون هناك انتاج مشترك منذ فترة كبيرة، موضحا ضرورة فتح ابواب الانتاج المشترك، وضخ اموال الى افريقيا.





كما نوه إلى ضرورة عودة الدوبة للانتاج ، لافتا الي ان أيام الكاتب والمؤلف المسرحي سعد الدين وهبة كان هناك وفرة في الإنتاج.