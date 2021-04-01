ألمانيا وإسبانيا تجرم الاحتفال.. تعرف على تاريخ كذبة أبريل وسبب حذفها من جوجل

يحتفل العالم في الأول من أبريل بيوم كذبة أبريل، وهو عادة سنوية يتم الاحتفال بها في الأول من أبريل عبارة عن نكات أو خدعة بسيطة، وعادة ما تشارك وسائل الإعلام والمتاجر فيها، وبرغم انها ليست عطلة رسمية لكن اوكرانيا وأوديسا خصصت هذا اليوم ليصبح عطلة رسمية للجميع.





تاريخ الاحتفال

لا يوجد أصل مؤكد للاحتفال بهذا اليوم، لكن من المعتقد انها بدأت في فرنسا بعد استخدام التقويم المعدل الذي وضعه شارل التاسع، وكانت فرنسا أول دولة تحتفل به في 21 مارس ويوافق رأس السنة وينتهي في الأول من أبريل.





واستمرت هذه الطقوس حتى القرن السادس عشر وتعديل التقويم ليبدأ العام في 1 يناير، وتبدأ الاحتفالات من 25 ديسمبر، وأطلق على كل من يحتفل بالعام الجديد حتى1 أبريل أنه كاذب ومن هنا كانت كذبة أبريل.





وانتشرت من فرنسا إلى العديد من البلاد حول العالم في القرن السابع عشر، للهو والدعابة خاصة بين الجيران بدون أذية، ويحتفل به العديد من البلاد حول العالم عدا أسبانيا وألمانيا حيث يوافق الأول من أبريل مناسبة دينية.





جوجل يلغي المناسبة

وبرغم احتفال جوجل سنويا بهذا اليوم لكن ألغى محرك البحث جوجل الاحتفال بكذبة أبريل الذي يتوافق سنويا مع الاول من أبريل، وذلك للعام الثاني على التوالي.





ووفقا لموقع "ذا فيرج التقني" اتخذت شركة جوجل قرارا بإيقاف نشر أو الاحتفال بكذبة أبريل، منذ العام الماضي 2020 بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تسبب فيه من انتشار الشائعات ولاكذب في الهلع بينالناس.





وبحسب بيان جوجل: "اتخذنا قرارا بإيقاف التقاليد للاحتفال بيوم كذبة أبريل احتراما لأولئك الذين يحاربون عدوى كورونا، وسنوقف المزحة مرة أخرى في أبريل 2021".