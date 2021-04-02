صحفي سوداني : مصر أنقذت الخرطوم من مصير تعرضت له الكثير من الدول

كشف عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية أبرز مجالات التعاون المرتقب بين مصر والسودان.





وقال الميرغنى خلال مداخلة، مع أكسترا نيوز" مشاريع الربط بين القاهرة والخرطوم بدأت بإنشاء 3 طرق برية، وإمداء مصر للسودان بـ 70 ميجاوات من الكهرباء، وخلال الاسابيع القليلة سترتفع إلى 300 ميجاوات، والتعاون ممتد فى العديد من المجالات الأخرى.





وتابع : بالنسبة للشق السياسي مصر استطاعت بثقلها الدولى أن تقدم كل الجهود اللازمة، والتي سرعت من عملية خروج السودان من الدول الراعية للإرهاب.



