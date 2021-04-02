ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش في الشرقية





رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الشرقية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذًا من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا .



