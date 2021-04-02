ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش في الشرقية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:01 ص
المتهم
المتهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة.

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الشرقية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذًا من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

ضبط 75 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح

ضبط 200 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

ضبط شخص بحوزته 140 طربة حشيش بطريق الإسكندرية- مطروح

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 110 طرب حشيش بالبحيرة

بـ 2.3 مليون جنيه.. ضبط 320 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة والدقهلية

ترشيحاتنا

حنان مطاوع لصدى البلد: لم أتلق دعوة لحضور احتفالية نقل المومياوات وسأتابعها بشغف زي كل المصريين

وفاة زوج شقيقة محمود الخطيب

موجز السوشيال .. وفاة والد بسمة بوسيل .. ورامي جمال يوجه رسالة لـ جمهوره

محمد بن راشد: مرياما فاركي تركت إرثًا تعليميًا داخل الإمارات وخارجها

سيدة تمتنع عن نطق اسم زوجها على مدار 3 سنوات.. لهذا السبب

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي