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رياضة

رئيس نادي المصري بالسلوم: نطالب بحكام من الدوري الممتاز لإدارة مبارياتنا .. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:26 ص
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي
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محمد رشاد
قال رمضان ناجي، رئيس نادي المصري بالسلوم، إن محافظ مطروح دائمًا ما يتواصل مع مسئولي النادي من أجل تحقيق حلم الصعود للقسم الثالث.

وقدم ناجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة البلد، الشكر إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد تقديم الدعم الكامل إلى نادي المصري بالسلوم.

وأضاف رمضان ناجي، رئيس نادي المصري بالسلوم، أنه يريد حكامًا من الدوري الممتاز للتحكيم في مباريات الأقسام الأخرى، موضحا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة المشرفة على اتحاد الكرة يشعر بالأندية وسوف يحقق مطالبنا.
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