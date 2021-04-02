سنضطر إلى غلق المسجد على الفور في هذه الحالة .. الأوقاف تحذر .. فيديو

ناشد الدكتور عبدالله حسن ، المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، كلًا من كبار السن ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، وأصحاب الأعذار ، بعدم أداء صلاء التراويح في المساجد ، قائلًا : " أولى لك أن تُصلي ببيتك ، ولك الثواب والأجر كاملًا بإذن الله " .
وأضاف " عبدالله حسن " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى "
، أن إقامة صلاة التراويح خلال رمضان في المساجد تكون بإجراءات
محددة ، مثل إرتداء الكمامات ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وغيرها من الإجراءات
الاحترازية ، مشيرًا إلى أن من يُخالف هذه الإجراءات وعدم إلتزام المساجد بها ، فإن
هذا سيؤدي إلى غلق المسجد على الفور .
وتابع المتحدث باسم وزارة
الأوقاف ، أن هذا الأمر نحذر منه دائمًا حتى لا نضطر غلق المسجد ، مشيرًا إلى أن
إذا كانت المخالفة جسيمة فلن يُفتح المسجد مرة ثانية إلا بعد العيد .
وأوضح " حسن " ، أن الشريعة
الإسلامية في هذه الظروف تعمل على حماية المساجد " المُصلي " قبل المساجد
، أي حماية المواطنين ، وهو ما نحرص على تنفيذه ، مشيرًا إلى أن صلاة التراويح لا
تتجاوز الـ نصف ساعة ، معقبًا : " ليس يوجد أي صلاة تهجد أو الاعتكاف بالمساجد ،
وأن المسموح به فقط هو صلاة التراويح " .