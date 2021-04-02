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توك شو

سنضطر إلى غلق المسجد على الفور في هذه الحالة .. الأوقاف تحذر .. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:10 ص
صلاة التراويح في
صلاة التراويح في المساجد
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ندى رأفت

ناشد الدكتور عبدالله حسن ، المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، كلًا من كبار السن ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، وأصحاب الأعذار ، بعدم أداء صلاء التراويح في المساجد ، قائلًا : " أولى لك أن تُصلي ببيتك ، ولك الثواب والأجر كاملًا بإذن الله " .

وأضاف " عبدالله حسن " في مداخلة هاتفية مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن إقامة صلاة التراويح خلال رمضان في المساجد تكون بإجراءات محددة ، مثل إرتداء الكمامات ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وغيرها من الإجراءات الاحترازية ، مشيرًا إلى أن من يُخالف هذه الإجراءات وعدم إلتزام المساجد بها ، فإن هذا سيؤدي إلى غلق المسجد على الفور .

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، أن هذا الأمر نحذر منه دائمًا حتى لا نضطر غلق المسجد ، مشيرًا إلى أن إذا كانت المخالفة جسيمة فلن يُفتح المسجد مرة ثانية إلا بعد العيد .

وأوضح " حسن " ، أن الشريعة الإسلامية في هذه الظروف تعمل على حماية المساجد " المُصلي " قبل المساجد ، أي حماية المواطنين ، وهو ما نحرص على تنفيذه ، مشيرًا إلى أن صلاة التراويح لا تتجاوز الـ نصف ساعة ، معقبًا : " ليس يوجد أي صلاة تهجد أو الاعتكاف بالمساجد ، وأن المسموح به فقط هو صلاة التراويح " .

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