ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد الصاوي يكشف تفاصيل مهمة عن "فيلم للإيجار" .. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:25 ص
الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
Advertisements
البهي عمرو
قال الفنان خالد الصاوي، إن "فيلم للإيجار"، مختلف تمامًا عن أى عمل سابق، وأن الفيلم يدور حول شخصيتين واحد يمتلك مكان فى البحر، والآخر يحصل على غرفة بالإيجار من الأول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن الفيلم به مفاجأة كثيرة، وأكد أن الفيلم سينال إعجاب الجميع ولفت إلى أنه لن يحرق الفيلم، ويطالب المشاهدين بمتابعته.

وقد أقيم حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية بحضور محيي اسماعيل، محمود حميدة، طارق الإبياري، محسن منصور، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والمخرج مجدي أحمد علي.

وبدأ الحفل بفقرة غنائية تقودها مطربة سودانية تدعى أسيا، وتفاعل معها جميع الحاضرين بالرقص، وبعدها القى رئيس المهرجان كلمة وشكر لكل من ساهم في نجاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

اما مديرة المهرجان فقد قالت انها سعيدة بنجاح تلك الدورة وتنفيذها على ارض الواقع، بدلا من ان يكون مكانها اونلاين.

وحل الدكتور خالد عبد الجليل بديلا لوزيرة الثقافة، وقال ان مهرجان الأقصر قضى عقده الاول واصبح مهرجان رائد في منطقة افريقيا، وتمنى للقائمين على المهرجان مزيد من النجاح.

وانتهى الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين ، واعلن المهرجان عن جوائز دورته العاشرة التي رفعت شعار ( 10 سنوات من الخيال ) والتي تنافس فيها 58 فيلما ناقشت الكثير من القضايا الافريقية في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي وأفلام الياسبورا ، وجاءت الجوائز كالآتي : 

منحت لجنة النقاد الدولية " فيبرسي " جائزتها لفيلم ( انها ليست جنازة ، هذه قيامة ) للمخرج ليموهانج جيرمي موزيزي من لوسوتو ، وحصل علي جائزة ( رضوان الكاشف ) والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الفيلم المصري " للايجار " للمخرج اسلام بلال ، وفي مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم ( مع التيار نحو كنشاسا ) للمخرج ديودو حمادي الكونغو ، وحصل علي جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيلم ( فاريترا ) للمخرج توفونيانا راسو نافو.

وفي مسابقة " الدياسبورا " منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم ( تيلو كوتو ) لصوفي باشولييه وفاليري مالك ، بينما حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم ( ان تكون صاحب بشرة سمراء ) للمخرجة اينيس جونسون ، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت الي ( وداعا ايها الحب ) للمخرجة اكوا ماسانجي.

أما جائزة مسابقة الافلام الروائية القصيرة فمنحت لجنة تحكيمها شهادة تقدير للفيلم السوداني ( استمع الي رقصتي ) للمخرجة علياء سر الختم ، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم " حبر أخضر " للمخرج يزيد القديري من المغرب ، ونال جائزة افضل فيلم روائي قصير فيلم ( وداعا ) لانتوني نيتي من غانا. 

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم المصري " للايجار " للمخرج اسلام بلال ، وحصل الفيلم الأنجولي  ( مكيف الهواء ) للمخرج فراديك علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت الي فيلم ( زنقة كونكا كت ) للمخرج اسماعيل العراقي من المغرب .

ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز الملاحظات تعلى الاقصر للسينما الافريقية.

١- مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ألغى "ريد كاربت" حفل الافتتاح، وتم تأجيلها ليوم 28 من الشهر؛ بسبب حادث قطاري سوهاج.

٢- قام المهرجان بإلغاء فقرات احتفالات حفل افتتاح مهرجان الأقصر بعد حادثة قطاري سوهاج التي وقعت ليلة الافتتاح واكتفوا بمراسم التكريم وإعلان لجان التحكيم فقط.

٣- كان لفيروس كورونا تأثير كبير على تلك الدورة، فقد منع مجموعة كبيرة من النجوم التواجد في المهرجان.

٤- كان من المقرر تواجد الناقد طارق الشناوي لإدارة احدى الندوات ولكنه تغيب عن الحضور بسبب اصابته بفيروس كورونا قبل انطلاق المهرجان.

٥- كرم المهرجان عز العرب الكغاط وتغيب عن الحضور واستلم التكريم بدلا منه اسماعيل فاروغي، وايضا تغيبت الفنانة هند صبري عن التكريم وارسلت فيديو للمهرجان قالت فيه انها متواجدة منذ اول دورة ولن تنسي ابدا ما عاشته في الاقصر السينمائي، وشكرت المهرجان على التكريم، وقالت ان غيابها بسبب التصوير، وأكدت انها ستستلم الجائزة قريبا.

٦- ألغيت بعض الفعاليات بسبب غياب نجومها عن التواجد بالمهرجان سواء لظروف السفر او الإنشغالات اخرى، مثل ندوة 

٧- لم يعرض فيلم افتتاح الدورة العاشرة بحفل للافتتاح بسبب تأخر الوقت وحادث قطاري سوهاج وتم تأجيله لليوم الثاني.

٨- اختتم المهرجان بأجواء حافله وسط رقص من الحاضرين على انغام الموسيقى السودانية بقيادة فرقة أسيا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المهرجان الدولي للسينما المستقلة بالدار اللبيضاء يعلن جوائزه

قبل انطلاقه .. تعرف على لجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تكريم هند صبري ومحيي إسماعيل.. كل ماتريد معرفته عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

قائمة جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في نسخته العاشرة

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية نسخة حالمة تتحدى كورونا.. تفاصيل الجوائز وكواليس حفل الختام

اختتام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأهلي يكشف حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف وإمكانية الموافقة

إعفاء 150 متر سكن لكل مواطن فى القرى.. مقترح بتعديل على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

قبل مواجهة ليفربول وريال مدريد.. تعرف على رد فعل محمد صلاح بعد إصابة سيرجيو راموس

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي