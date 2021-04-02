خالد الصاوي يكشف تفاصيل مهمة عن "فيلم للإيجار" .. فيديو

وقد أقيم حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية بحضور محيي اسماعيل، محمود حميدة، طارق الإبياري، محسن منصور، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والمخرج مجدي أحمد علي.





وبدأ الحفل بفقرة غنائية تقودها مطربة سودانية تدعى أسيا، وتفاعل معها جميع الحاضرين بالرقص، وبعدها القى رئيس المهرجان كلمة وشكر لكل من ساهم في نجاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.





اما مديرة المهرجان فقد قالت انها سعيدة بنجاح تلك الدورة وتنفيذها على ارض الواقع، بدلا من ان يكون مكانها اونلاين.





وحل الدكتور خالد عبد الجليل بديلا لوزيرة الثقافة، وقال ان مهرجان الأقصر قضى عقده الاول واصبح مهرجان رائد في منطقة افريقيا، وتمنى للقائمين على المهرجان مزيد من النجاح.





وانتهى الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين ، واعلن المهرجان عن جوائز دورته العاشرة التي رفعت شعار ( 10 سنوات من الخيال ) والتي تنافس فيها 58 فيلما ناقشت الكثير من القضايا الافريقية في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي وأفلام الياسبورا ، وجاءت الجوائز كالآتي :





منحت لجنة النقاد الدولية " فيبرسي " جائزتها لفيلم ( انها ليست جنازة ، هذه قيامة ) للمخرج ليموهانج جيرمي موزيزي من لوسوتو ، وحصل علي جائزة ( رضوان الكاشف ) والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الفيلم المصري " للايجار " للمخرج اسلام بلال ، وفي مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم ( مع التيار نحو كنشاسا ) للمخرج ديودو حمادي الكونغو ، وحصل علي جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيلم ( فاريترا ) للمخرج توفونيانا راسو نافو.





وفي مسابقة " الدياسبورا " منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم ( تيلو كوتو ) لصوفي باشولييه وفاليري مالك ، بينما حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم ( ان تكون صاحب بشرة سمراء ) للمخرجة اينيس جونسون ، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت الي ( وداعا ايها الحب ) للمخرجة اكوا ماسانجي.





أما جائزة مسابقة الافلام الروائية القصيرة فمنحت لجنة تحكيمها شهادة تقدير للفيلم السوداني ( استمع الي رقصتي ) للمخرجة علياء سر الختم ، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم " حبر أخضر " للمخرج يزيد القديري من المغرب ، ونال جائزة افضل فيلم روائي قصير فيلم ( وداعا ) لانتوني نيتي من غانا.





وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم المصري " للايجار " للمخرج اسلام بلال ، وحصل الفيلم الأنجولي ( مكيف الهواء ) للمخرج فراديك علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت الي فيلم ( زنقة كونكا كت ) للمخرج اسماعيل العراقي من المغرب .



