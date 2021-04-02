خالد الصاوي يكشف تفاصيل مهمة عن "فيلم للإيجار" .. فيديو

قال الفنان خالد الصاوي، إن "فيلم للإيجار"، مختلف تمامًا عن أى عمل سابق، وأن الفيلم يدور حول شخصيتين واحد يمتلك مكان فى البحر، والآخر يحصل على غرفة بالإيجار من الأول.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن الفيلم به مفاجأة كثيرة، وأكد أن الفيلم سينال إعجاب الجميع ولفت إلى أنه لن يحرق الفيلم، ويطالب المشاهدين بمتابعته.
وقد أقيم حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية بحضور محيي اسماعيل، محمود حميدة، طارق الإبياري، محسن منصور، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والمخرج مجدي أحمد علي.
وبدأ الحفل بفقرة غنائية تقودها مطربة سودانية تدعى أسيا، وتفاعل معها جميع الحاضرين بالرقص، وبعدها القى رئيس المهرجان كلمة وشكر لكل من ساهم في نجاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
اما مديرة المهرجان فقد قالت انها سعيدة بنجاح تلك الدورة وتنفيذها على ارض الواقع، بدلا من ان يكون مكانها اونلاين.
وحل الدكتور خالد عبد الجليل بديلا لوزيرة الثقافة، وقال ان مهرجان الأقصر قضى عقده الاول واصبح مهرجان رائد في منطقة افريقيا، وتمنى للقائمين على المهرجان مزيد من النجاح.
وانتهى الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين ، واعلن المهرجان عن جوائز دورته العاشرة التي رفعت شعار ( 10 سنوات من الخيال ) والتي تنافس فيها 58 فيلما ناقشت الكثير من القضايا الافريقية في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي وأفلام الياسبورا ، وجاءت الجوائز كالآتي :
منحت لجنة النقاد الدولية " فيبرسي " جائزتها لفيلم ( انها ليست جنازة ، هذه قيامة ) للمخرج ليموهانج جيرمي موزيزي من لوسوتو ، وحصل علي جائزة ( رضوان الكاشف ) والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الفيلم المصري " للايجار " للمخرج اسلام بلال ، وفي مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم ( مع التيار نحو كنشاسا ) للمخرج ديودو حمادي الكونغو ، وحصل علي جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيلم ( فاريترا ) للمخرج توفونيانا راسو نافو.
وفي مسابقة " الدياسبورا " منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم ( تيلو كوتو ) لصوفي باشولييه وفاليري مالك ، بينما حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم ( ان تكون صاحب بشرة سمراء ) للمخرجة اينيس جونسون ، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت الي ( وداعا ايها الحب ) للمخرجة اكوا ماسانجي.
أما جائزة مسابقة الافلام الروائية القصيرة فمنحت لجنة تحكيمها شهادة تقدير للفيلم السوداني ( استمع الي رقصتي ) للمخرجة علياء سر الختم ، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم " حبر أخضر " للمخرج يزيد القديري من المغرب ، ونال جائزة افضل فيلم روائي قصير فيلم ( وداعا ) لانتوني نيتي من غانا.
وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم المصري " للايجار " للمخرج اسلام بلال ، وحصل الفيلم الأنجولي ( مكيف الهواء ) للمخرج فراديك علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت الي فيلم ( زنقة كونكا كت ) للمخرج اسماعيل العراقي من المغرب .
ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز الملاحظات تعلى الاقصر للسينما الافريقية.
١- مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ألغى "ريد كاربت" حفل الافتتاح، وتم تأجيلها ليوم 28 من الشهر؛ بسبب حادث قطاري سوهاج.
٢- قام المهرجان بإلغاء فقرات احتفالات حفل افتتاح مهرجان الأقصر بعد حادثة قطاري سوهاج التي وقعت ليلة الافتتاح واكتفوا بمراسم التكريم وإعلان لجان التحكيم فقط.
٣- كان لفيروس كورونا تأثير كبير على تلك الدورة، فقد منع مجموعة كبيرة من النجوم التواجد في المهرجان.
٤- كان من المقرر تواجد الناقد طارق الشناوي لإدارة احدى الندوات ولكنه تغيب عن الحضور بسبب اصابته بفيروس كورونا قبل انطلاق المهرجان.
٥- كرم المهرجان عز العرب الكغاط وتغيب عن الحضور واستلم التكريم بدلا منه اسماعيل فاروغي، وايضا تغيبت الفنانة هند صبري عن التكريم وارسلت فيديو للمهرجان قالت فيه انها متواجدة منذ اول دورة ولن تنسي ابدا ما عاشته في الاقصر السينمائي، وشكرت المهرجان على التكريم، وقالت ان غيابها بسبب التصوير، وأكدت انها ستستلم الجائزة قريبا.
٦- ألغيت بعض الفعاليات بسبب غياب نجومها عن التواجد بالمهرجان سواء لظروف السفر او الإنشغالات اخرى، مثل ندوة
٧- لم يعرض فيلم افتتاح الدورة العاشرة بحفل للافتتاح بسبب تأخر الوقت وحادث قطاري سوهاج وتم تأجيله لليوم الثاني.
٨- اختتم المهرجان بأجواء حافله وسط رقص من الحاضرين على انغام الموسيقى السودانية بقيادة فرقة أسيا.