الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يصل مصر لحضور موكب المومياوات الملكية





وصل منذ ساعات، السيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مطار القاهرة؛ تلبية للدعوة التي وجهها له الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه يوم السبت ٣ أبريل، على رأس وفد من المنظمة في زيارة إلى مصر تستغرق يومين.





وحرص الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فور وصوله على لقاء السيد الوزير على هامش العشاء الذي نظمته له الوزارة بأحد المطاعم المصرية.





حضر اللقاء الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.





وخلال اللقاء، وجه وزير السياحة والآثار الشكر للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وذلك لتلبيته الدعوة وحرصه على المشاركة في حضور هذا الحدث، متمنيًا له زيارة مثمرة يستمع خلالها بفعاليات هذا الحدث الفريد الذي لم ولن يتكرر.





وأعرب السيد زوراب بولوليكاشفيلي عن سعادته لحضور هذا الحدث الذي سيكون حدثًا استثنائيًا هامًا، مشيرا الى أنه سوف يستثمر فترة تواجده في مصر لتكن فرصة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع السيد الوزير وممثلي القطاع السياحي المصري، بالإضافة إلى أنه سيقوم بعمل زيارات لبعض المواقع الأثرية في مصر.





وعقب اللقاء، قام الوزير والأمين العام للمنظمة، بجولة في منطقة القاهرة التاريخية وخان الخليلي، وتحدثا مع أصحاب البازارات عن السياحة وأهميتها، كما توجهوا بعد ذلك إلي ميدان التحرير للإطلاع على الاستعدادات ومتابعة البروفات النهائية التى تقوم بها الجهة المنظمة تجهيزًا لاحتفالية انطلاق موكب المومياوات الملكية.



