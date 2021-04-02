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فن

رغم معوقات الجائحة .. انتهاء تصوير الجزء الثاني من The Witcher

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:01 ص
The Witcher
The Witcher
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نجلاء سليمان

اختتم صناع الجزء الثاني من مسلسل نتفليكس الشهير The Witcher، من مراحل التصوير والإنتاج المادي للعمل المنتظر من قبل محبي الفانتازيا والقصص الخيالية.

بدأ صناع The Witcher، تصوير الجزء الثاني في أوائل عام 2020، ولكن سرعان ما توقف التصوير بسبب ظهور جائحة كورونا، بحسب موقع ديلي ميل،  عاد التصوير مرة أخرى في أغسطس الماضي، وتوقف في نوفمبر نتيجة تفشي الوباء بين طاقم المسلسل.

أصيب بطل المسلسل، الممثل الإنجليزي هنري كافيل أثناء تصوير مشهد أكشن في ديسمبر الماضي، ما أعاق فريق العمل كثيرا، بعدما أصبح الفنان الذي يبلغ من العمر 37 عاما، يحتاج إلى مساعدة لحمل الدروع الثقيلة في العديد من المشاهد.

تدور أحداث المسلسل حول صائد الوحوش، الذي يقوم بدوره كافيل، وهو مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه.

 

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