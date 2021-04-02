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محافظات

اليوم.. محافظة القاهرة تقيم احتفالية بمناسبة "يوم اليتيم"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:01 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تقيم محافظة القاهرة اليوم احتفالية بمناسبة "يوم اليتيم"، ويشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  الإحتفالية التى ستقيمها المحافظة بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات.

ومن المقرر ان تكون الاحتفالية في تمام الساعة ظهر اليوم  الجمعة عقب صلاة الجمعة بمساكن المحروسة ١ بمدينة السلام بمنطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي.


وفي سياق اخر اكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة استعدادًا لحدث نقل المومياوات الملكية الذى ينتظره المصريون والعالم .

وتم رفع كفاءة مسار المومياوات الملكية منذ خروجها من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط .

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة المحافظة تواصل استعداداتها للحدث الكبير الذى يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط .


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