خالد الصاوي: لابد أن تتسم الدراما بشيء من المتعة لكي تصل الرسالة للمشاهد.. فيديو

كشف الفنان خالد الصاوى، عن منحه "تنويه خاص" بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لدوره فى فيلم "للإيجار" والذى تدور أحداثه عن شخصيتين أساسيتين يظهر هناك تنافر بينهم عند بداية الأحداث، و لكن بعد ذلك يتقربون إلى بعض الشخصية، الأولى يقوم بتجسيدها الفنان خالد الصاوى و التى تتحدث عن رجل يعيش دائما فى البحر، و الشخصية الأخرى و التى يقوم بتجسيدها الفنان محمد سلام و هى تتحدث عن شاب يقوم بالسكن فى حجرة للإيجار عند ذلك الرجل.





و قال "الصاوى " خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة " المذاع على القناة "الاولى " إننا نقدم الأعمال الفنية بما لا يتعارض مع المواصفات الفنية و ان الأعمال الدرامية لابد أن تتسم بشئ من المتعة لكى تصل الرسالة إلى المشاهد.









وأضاف أن فيلمه الجديد "للايجار" هو كوميدية خفيفة و لكنها إنسانية فى المقام الأول، مضيفآ أن هناك عملين دراميين سوف يتم عرضهم خلال شهر رمضان ،المسلسل الاول هو "القاهرة كابول" وهو عمل درامى اجتماعى نفسي يأخذ منحى سياسي للاحداث التى تمت و يشاركه فى العمل العديد من الفنانين الكبار و يتناول قصة ٤ اطفال يترعرعون فى منطقة واحدة ثم يتعارضون فيما بينهم عند الكبر و تفرقهم الحياة فى كافة ربوع الدنيا و يأخذ كلا منهم اتجاه مختلف عن الآخر، والعمل الثاني وهو مسلسل "إللى مالوش كبير" و الذى تروى أحداثه عن الأشخاص الذى دائمآ يتعطشون للمال والسلطة للتحكم فى الأشخاص و ياتى ذلك نابعا من ضعفهم ولكن إذا فقدوا تلك الأشياء هل يصبحون بلا هوية او قيمة ،لافتا إلى أنه عمل من نوع آخر.



