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رياضة

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار طوال اليوم ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق برزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري.


حرص أحمد فتحي نجم فريق بيراميدز على تلاوه القرآن الكريم أثناء سفر البعثة لـ المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء في الجوله الثالثة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات مفاوضات الدحيل القطري مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي ينتهي عقده مع اقللعة البيضاء في يونيو المقبل.


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي بيراميدز قرروا فرض غرامة مالية على نجم الفريق الأول لكرة القدم بالفريق بعد تصريحاته الأخيرة ضد إدارة النادي.


تحدث هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز عن حقيقة الخلاف بينه وبين أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، مشيرًا أن اللاعب شعر بالضيق بسبب عدم مشاركته في المباريات.


قال حسام عيسى، سفير مصر في السودان، إن بعثة النادي الأهلي وصلت السودان وسط تشديدات أمنية خلال استقبال أعداد جماهيرية كبيرة لفريق الأهلي.


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