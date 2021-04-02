الدحيل القطري يضع الرتوش النهائية على صفقة فرجاني ساسي من الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات مفاوضات الدحيل القطري مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي ينتهي عقده مع اقللعة البيضاء في يونيو المقبل.





وأكد عمر في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الدحيل القطري أرسل نسخة من العقد للاعب للاطلاع عليه ورغبتهم في إرساله موقع من جانب اللاعب عبر الإيميل.





وأشار إلى أن فرجاني بات قريب من الرحيل عن الزمالك بسبب الخلاف على الأمور المالية بين الطرفين.





وأوضح أن وكيل فرجاني في آخر جلسة تفاوض طلب حصول اللاعب على كافة مستحقاته المتأخرة التي تقترب من نصف مليون دولار قبل الحديث عن التجديد.