سفير مصر في السودان يكشف حقيقة أزمة بعثة الأهلي بسبب مياه الشرب

قال حسام عيسى، سفير مصر في السودان، إن بعثة النادي الأهلي وصلت السودان وسط تشديدات أمنية خلال استقبال أعداد جماهيرية كبيرة لفريق الأهلي.





وأكد حسام عيسى في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي وصل فندقه أمس بعد الإطمئنان على كافة الترتيبات والأهلي تدرب اليوم على ملعب الجوهرة الرزقاء وغدًا سيكون المران الأخير".





وتابع: "أشكر نادي المريخ السوداني على الموافقة على طلبات النادي الأهلي منذ وصولها إلى السودان".





وأشار: "الأهلي لم يواجه أي أزمات بشأن مياه الشرب كما تردد على وسائل الإعلام وهناك تواصل دائم مع البعثة كما أن محمود الخطيب تواصل مع بعثة الفريق".