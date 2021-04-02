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رياضة

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:37 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حرص أحمد فتحي نجم فريق بيراميدز على تلاوه القرآن الكريم أثناء سفر البعثة لـ المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء في الجوله الثالثة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ونشر الحساب الرسمي لـ بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صوره لــ احمد فتحي اثناء تلاوة  القرآن الكريم.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف الإعلامي سيف زاهر، احتمالية رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، في ظل رؤية رودالفو أروابارينا المدير الفني للفريق.

ويرغب مدرب بيراميدز فى رحيل اللاعب عن النادي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم قناعته بالمستوى الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال «زاهر» في برنامجه ملعب أون تايم: " من الممكن رحيل فتحي عن بيراميدز خلال الفترة المقبلة وهناك أزمة في الوقت الحالي بين نادي بيراميدز وأحمد فتحي، والأمور ليست على مايرام بشكل نهائي، أحمد فتحي دخل فى مشادة مع أروابارينا وهانى سعيد فى المباراة الماضية، بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي".

وأضاف: "ميدو تدخل من أجل إنهاء الأزمة، لكن أحمد فتحي أبلغه بأنه جاء إلى نادي بيراميدز من أجل المشاركة مع الفريق بشكل كامل، وفتحي أبلغه بأنه من المفترض أن يخرج من هذا الأمر، والأزمة ليست معه بل مع أروابارينا
أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه
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