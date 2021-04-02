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محافظات

رفع 18 طن قمامة ومخلفات في حملة بشبرا الخيمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا بمحافظة القليوبية قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بشن حملة نظافة مكبرة شملت عدة شوارع بشبرا الخيمة منها أولاد بسيونى وأحمد عرابى.

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 18 طن قمامة، لافتا إلى أن تلك الحملة تهدف للقضاء على جميع تراكمات القمامة والقضاء عليها للحفاظ على صحة المواطنين ومنع  انتشار الحشرات. 

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أكد على سرعة رفع جميع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين وخاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.
من جانبها نفذت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة على المنشات الصحية لمتابعة سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة قامت بالمرور على الوحدة الصحية ببرقطا وتبين خروج عدد 8 أطباء من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف أثناء المتابعة.
 
كما تبين خروج اثنين موظف من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف أثناء المتابعة وذالك بإشراف  مصيلحى جمال هدايا و محمد غنيم نائبي رئيس المركز والمدينة، وتم تحرير مذكرة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للتحقيق.

وأكد رئيس المركز والمدينة صدور تعليمات مشددة بضرورة متابعة كافة الخدمات والمنشآت الصحية والخدمية على مستوى المركز والمدينة للوقوف على حسن انتظام العمل والوقوف على المشكلات والعمل على حلها طبقا للقانون والامكانيات المتاحة لشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام، يأتي ذلك بناءا على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
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