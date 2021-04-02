أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 إبريل 2021 بعد ارتفاعها خلال ختام تعاملات الأمس بقيمة جنيهأن للجرام ، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 752 جنيها.





وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأعلى سعرا، نحو 859 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 644 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6016 جنيهًا.





وسجل سعر الذهب عالميا 1729 دولار للأوقية.



