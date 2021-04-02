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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:33 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 إبريل 2021 بعد ارتفاعها خلال ختام تعاملات الأمس بقيمة جنيهأن للجرام ، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 752  جنيها.

وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأعلى سعرا، نحو 859 جنيها.

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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 644 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6016 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عالميا  1729 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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