Advertisements
Advertisements
ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
بحث
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
تعليم
توك شو
مرأة
ديني
أخبار العالم
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
Advertisements
ﻋﺎﺟﻞ
ارتفاع فى إصابات كورونا وتخوف من الموجة الثالثة.. هبة ماهر تحذر المواطنين
النيابة العامة الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور جلسة محاكمته المقبلة
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار تايوان إلى 36 قتيلا
وثيقة سرية تكشف موقع دفن 3 جنود إسرائيليين في سوريا
أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز
ضوابط إضافة خط إنتاج جديد لمصانع الأدوية .. قانون هيئة الدواء يجيب
للذكور والإناث .. تعرف على مواعيد التقدم لمعهد معاوني الأمن
الأهلي يكشف حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف وإمكانية الموافقة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة
رسوم خاصة بتراخيص استيراد الأدوية والخامات من الخارج.. اعرفها
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements
EN
الجمعة 02 أبريل 2021 - 05 : 09 ص
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
تعليم
توك شو
مرأة
ديني
أخبار العالم
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
القراء يكتبون
المزيد
أصل الحكاية
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
منوعات
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
Advertisements
أخبار العالم
سوريا.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة
الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:21 ص
Tweet
قسم الخارجي
Tweet
Advertisements
Advertisements
موضوعات متعلقة
لبنان.. المحتجون يقطعون الطرق الرئيسية في بيروت والجيش يتدخل
لبنان ..الدولار يواصل الصعود والشعب يستمر فى التظاهر
لبنانيون غاضبون يحرقون الإطارات ويغلقون الشوارع .. شاهد
12400 ليرة.. الدولار يواصل صعوده في لبنان
سوريا.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة
لبنان.. هدوء غير متوقع فى أسعار الدولار مقابل الليرة اليوم السبت
ترشيحاتنا
بسمة بوسيل بعد وفاة والدها: راح القلب اللي كان مصبرني على قساوة الدنيا
الأوقاف توجه رسالة لكبار السن خاصة بصلاة التراويح خلال شهر رمضان .. شاهد
بمناسبة شهر أبريل .. محمد محسن لـ جمهوره: قررت اعتزال الفن وهفتح محل تأجير عَجَل
سفير مصر في السودان يكشف حقيقة أزمة بعثة الأهلي بسبب مياه الشرب
في الدوبليكس .. حكيم يكشف عن أغاني ندم على تركها
وفاة والد بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني
X
Advertisements
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس
سنضطر إلى غلق المسجد على الفور في هذه الحالة .. الأوقاف تحذر .. فيديو
أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا
أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه
الدحيل القطري يضع الرتوش النهائية على صفقة فرجاني ساسي من الزمالك
إنجاز رائع وتاريخي.. ديلي ميل تبرز استعدادات القاهرة لاستقبال موكب المومياوات الملكية
الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة
محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل
عيار 24 بـ 859 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-4-2021.. فيديو
حكم من ترك صلاة الجمعة
للذكور والإناث .. تعرف على مواعيد التقدم لمعهد معاوني الأمن
أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
بسبب عملية احتيال.. أرملة تخسر ثروة بقيمة 10 ملايين جنيه
بصورة مسيئة.. محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان
رحلة لصيد الأسماك تتحول إلى صراع مع تمساح طوله 3 أمتار .. صور