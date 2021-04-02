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الاكتئاب والانتحار أبرزها ..أهم المشاكل التي يتعرض لها المراهقين.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:12 ص
أهم المشاكل التي
أهم المشاكل التي يتعرض لها المراهقين
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عرض برنامج صباح البلد تقريرا بعنوان "أهم المشاكل التي يتعرض لها المراهقين وجاءت أهمها الإكتئاب حيث أن الإكتئاب أكثر ظاهرة يتعرض لها المراهقين ويتعرف عليه الأطباء من خلال الفحوصات .

كشف التقرير ان الانتحار ينتشر بين المراهقين في مختلف بلدان العالم لذلك يجب أن يعرض المراهق على الطبيب من فترة لأخرى وأيضا القلق يصبح ظاهرا بشدة في تلك الفترة ويصنف من إحدى الاضطرابات .

وتحدث إضطرابات في الأكل وتناول الطعام خاصة عند البنات . 

وأوضح التقرير أسباب الخلاف بين المراهقين والاهل ومنها التأثر بوسائل التواصل الاجتماعي والالتصاق بالهواتف المتحركة التي باتت وسيلة التواصل الفاعلة في عصر متغير بدأ البساط ينسحب من تحت الأهل جراء التغيرات العالمية الكبيرة وهنا يجد المراهق على الجانب الآخر نقاط التقاء مع مراهقين يمرون بظروف مشابهة من التطور الجسدي والجنسي والانفعالي والنفسي ويلجأ إلى التقليد الأعمى للأصدقاء وقد يجد المراهق أشخاصًا يستغلون خلافه مع أسرته بقصد استدراجه واستغلاله.

وحددت شرطة دبي 5 أسباب تصدرت أسباب الخلافات بين الأسر وأبنائهم المراهقين، إذ تلخصت في التأثر بوسائل التواصل الاجتماعي، وتغير نمط الحياة في ظل الظروف الحالية، والأخطاء الغير مقصودة التي تنتج عن إهمال بعض الأسر الغير مقصود أو تغاضيهم عن تصرفات الأبناء، بالإضافة إلى العقاب غير المناسب من الآباء للأبناء، وعدم مراعاة المراهق لوضع الأسرة المادي أو الديني المحافظ.
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