ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معاون الأمن .. كوادر أمنية لدعم العمل الشرطي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى،  و يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "معاون الأمن .. كوادر أمنية لدعم العمل الشرطي"، وهي فئة شرطية جديدة مستحدثة في مجال العمل الشرطي أثبتت كفاءة وفاعلية، فمنذ 6 سنوات أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. 

وكان من ضمن طيات هذا التعديل استحداث عنصر جديد في هيئة الشرطة أطلق عليه معاون الأمن، إذ أن نجاح هذه التجربة شجع الشرطة على إدخال العنصر النسائي في المعهد وتم تخريج 3 دفعات من الإناث. 

ويشترط أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ويدرس عام ونصف، ويحصل فيها الدارسون والدارسات التدريب الأساسي لرفع اللياقة البدنية والانتقال بهم من حياة مدنية اعتادوا عليها إلى مرحلة أخرى عمادها الانضباط. 

ويكتسب معاونو الأمن في فترة الدراسة مهارات متنوعة تؤهلهم لمواجهة التحديات الأمنية في المجالات كافة، كما يتلقى الطلاب تدريبا تخصصيا في مجالات العمل الشرطي المتنوع تؤهلهم إلى الالتحاق بالعمل في جهات شرطية محددة وبكفاءة عالية وهو ما يسمى بالتخصص الوظيفي. 

وخلال فترة الدراسة أيضًا، يتلقى الطلاب تدريبات نظرية إلى جانب تدريبات عملية وينظم لهم ندوات تثقيفية ويتلقون العلوم الشرطية، وبانتهاء فترة الدراسة يتم توزيع المعاونين على قطاعات وأجهزة الوزارة كافة لأداء عملهم ليترقى معاونو الأمن في 6 درجات وظيفية ويستفيدون من كل الخدمات الاجتماعية والصحية والمادية التي يحصل عليها أعضاء هيئة الشرطة ليكونوا وبحق إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمني بسبب ما يتميزون به من مهارات وتدريب وما اكتسبوه خلال فترة دراستهم للمساهمة في حفظ الأمن والنظام.

Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي