عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، و يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "معاون الأمن .. كوادر أمنية لدعم العمل الشرطي"، وهي فئة شرطية جديدة مستحدثة في مجال العمل الشرطي أثبتت كفاءة وفاعلية، فمنذ 6 سنوات أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.





وكان من ضمن طيات هذا التعديل استحداث عنصر جديد في هيئة الشرطة أطلق عليه معاون الأمن، إذ أن نجاح هذه التجربة شجع الشرطة على إدخال العنصر النسائي في المعهد وتم تخريج 3 دفعات من الإناث.





ويشترط أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ويدرس عام ونصف، ويحصل فيها الدارسون والدارسات التدريب الأساسي لرفع اللياقة البدنية والانتقال بهم من حياة مدنية اعتادوا عليها إلى مرحلة أخرى عمادها الانضباط.





ويكتسب معاونو الأمن في فترة الدراسة مهارات متنوعة تؤهلهم لمواجهة التحديات الأمنية في المجالات كافة، كما يتلقى الطلاب تدريبا تخصصيا في مجالات العمل الشرطي المتنوع تؤهلهم إلى الالتحاق بالعمل في جهات شرطية محددة وبكفاءة عالية وهو ما يسمى بالتخصص الوظيفي.





وخلال فترة الدراسة أيضًا، يتلقى الطلاب تدريبات نظرية إلى جانب تدريبات عملية وينظم لهم ندوات تثقيفية ويتلقون العلوم الشرطية، وبانتهاء فترة الدراسة يتم توزيع المعاونين على قطاعات وأجهزة الوزارة كافة لأداء عملهم ليترقى معاونو الأمن في 6 درجات وظيفية ويستفيدون من كل الخدمات الاجتماعية والصحية والمادية التي يحصل عليها أعضاء هيئة الشرطة ليكونوا وبحق إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمني بسبب ما يتميزون به من مهارات وتدريب وما اكتسبوه خلال فترة دراستهم للمساهمة في حفظ الأمن والنظام.



