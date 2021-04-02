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فن

بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت مي عمر بفستان أسود بقصة ناعمة أبرزت نحافتها، وارتدت حذاء شتوي باللون الجملي وحقيبة وسط مميزة ،وتركت مي شعرها الأسود منسدلا على كتفيها ولم تتكلف في وضع الكثير من المكياج.

وكشفت النجمة مي عمر، في تصريح لـ صدى البلد، عن عدد الأيام المتبقية لها للانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وقالت" إنه يتبقي لي يومين فقط للانتهاء من تصوير كافة مشاهدي في نسل الأغراب " .

وكان المخرج محمد سامى، قد كشف عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها بصحبه زوجته الفنانة مى عمر، وهى ترتدي عباءة باللون الأصفر بشخصيتها "جليلة"، التي ستؤديها في المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.

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