محافظ المنيا يستقبل وزيري الأوقاف والشباب لافتتاح مسجدين وعدة مشروعات

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بالديوان العام للمحافظة، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات





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حيث سيفتتح وزير الاوقاف مسجدين احدهما مسجد الصحابة بمدينة العمال بحي أبوهلال بمدينة المنيا والأخر بمركز ابوقرقاص، كما سيلتقي وزير الأوقاف بعدد من الائمة والوعاظ .





وأكد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيتفقد خلال زيارته بالمحافظة عدد من المشروعات والمواقع بمدينتي المنيا ومغاغة، حيث سيتفقد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ودوري اندية بنادي المنيا كما سيفتتح حمام سباحة، ومول تجاري، ملعب خماسي، وصالة جيم بنظام بنادي مغاغة الرياضي.





وسينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعه من مسجد الصحابة ، بمدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا، وذلك في إطار احتفالات المحافظة، بالعيد القومي رقم 102.





وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1384 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 756 عقد زراعة، بمساحة 21592.6 فدان، و682 عقد مباني، بمساحة 135322.21متر مربع.

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 78 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، منها 36 عقدا لتقنين أراضي زراعية على مساحة 851 فدان، و42 عقدا لتقنين مبانى على مساحة 9421 متر مربع، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

أكد المحافظ، انه هناك توجيهات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر، لرئيس الجمهورية، لاهتمامه بتنمية المحافظة، ودعمها من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وأنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى





