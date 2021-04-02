يبحث محبو السيارات عن شراء أفضل سيارة بأفضل سعر مع مراعاة نظرية أعلى قيمة مقابل أفضل سعر.





في هذا السياق نطرح عليكم أفضل خمس سيارات في مصر فئة 600 ألف جنيه من حيث إعادة البيع والرفاهية.





أفضل 5 سيارات في مصر فئة 600 ألف جنيه .. صور





فولكس فاجن باسات 2021





تعتمد فولكس فاجن باسات 2021 على منظومة الجر الأمامي، و استمدت قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات مدعوم بشاحن توربيني سعة 1400 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة وذلك في غضون 8.9 ثانية، و يبلغ متوسط السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر، وذلك عند قطعها لمسافة تصل الى 100 كم و تباع بسعر 600 الف جنيه .





بيجو 3008





تأتي بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد في مصر في 4 فئات مختلفة بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وفتيس اوتوماتيك 6 سرعات وتتسارع ن 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية .

تتميز بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد بطول يبلغ 4.467 متر وعرض كلي 1.841 متر وارتفاع كلي 2.040 متر وقاعدة عجلات بطول 2.675 متر وحقيبة خلفية تتسع الي 520 لتر من الأمتعة وخلوص أرضي 220 مم.

بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد تأتي بالعديد من وسائل الأمان منها فرامل ABS وEBD وEBA وفرامل يد إلكترونية مع نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ومثبت للسرعة ومحدد للسرعة وتنبيه إرهاق السائق ورصد الضغط في الإطارات و6 ايرباج أمامي وجانبي وستائر وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف وسنتر لوك تباع بسعر 600 ألف جنيه .





بيجو 508



