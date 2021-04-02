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في هذا السياق نطرح عليكم أفضل خمس سيارات في مصر فئة 600 ألف جنيه من حيث إعادة البيع والرفاهية.
أفضل 5 سيارات في مصر فئة 600 ألف جنيه .. صور
فولكس فاجن باسات 2021
تعتمد فولكس فاجن باسات 2021 على منظومة الجر الأمامي، و استمدت قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات مدعوم بشاحن توربيني سعة 1400 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.
وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة وذلك في غضون 8.9 ثانية، و يبلغ متوسط السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر، وذلك عند قطعها لمسافة تصل الى 100 كم و تباع بسعر 600 الف جنيه .
بيجو 3008
تأتي بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد في مصر في 4 فئات مختلفة بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وفتيس اوتوماتيك 6 سرعات وتتسارع ن 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية .
تتميز بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد بطول يبلغ 4.467 متر وعرض كلي 1.841 متر وارتفاع كلي 2.040 متر وقاعدة عجلات بطول 2.675 متر وحقيبة خلفية تتسع الي 520 لتر من الأمتعة وخلوص أرضي 220 مم.
بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد تأتي بالعديد من وسائل الأمان منها فرامل ABS وEBD وEBA وفرامل يد إلكترونية مع نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ومثبت للسرعة ومحدد للسرعة وتنبيه إرهاق السائق ورصد الضغط في الإطارات و6 ايرباج أمامي وجانبي وستائر وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف وسنتر لوك تباع بسعر 600 ألف جنيه.
بيجو 508
تستمد بيجو 508 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.
تستطيع السيارة عبر هذه الإمكانات الفنية، أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية فقط، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 9.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.
حصلت بيجو 508 على حزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS إلى جانب ستائر الحماية الجانبية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبرامج دعم ومساعدة الفرامل، وخاصية التحكم الإلكتروني الخاص بتوازن السيارة و تباع بسعر 604 ألف جنيه.
تويوتا كورولا هايبرد 2021
تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 تأتي بمحرك بنزين 4 سلندر 1800 سي سي بجانب محركين كهربائيين، وهو ما يتيح للسيارة قوة مجمعة تبلغ 121 حصان وعزم دوران يبلغ 304 نيوتن متر ، وتنقل هذه القوة إلى العجلات الخاصة بالسيارة بمساعدة من ناقل حركة CVT .
تعمل تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 بنظام الهايبرد بشكل مزدوج ما بين استخدام محرك وقود و موتور كهربائي وتتميز بقدرتها على التوفير في استهلاك الوقود وتحافظ على البيئة.
تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 بها شاشة لمس 8 إنش، كاميرا رؤية خلفية، حساسات ركن امامية و خلفية، وشاشة عدادات رقمية 4.2 إنش، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناخ وفتحات تكييف خلفية، مصابيح بتكنولوجيا LED، مثبت سرعة، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، حساس ضوء، حساس مطر، مرايات ضم كهربائية، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف و تباع بسعر 616 ألف جنيه .
سكودا كودياك 2020
طرحت السيارة سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 بمحرك TSI بسعة 1400 سي سي تيربو رباعي الإسطوانات يولد قوة 150 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة 8 سرعات .
سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 تصل الى سرعة 100كم/ساعة خلال 8.8 ثانية، ويبلغ استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم وتعتمد السيارة على منظومة الجر الكلى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة فى غضون 9.6 ثانية.
تأتي سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 بسقف بانورامي مميز ومقاعد جلد ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وتتميز أيضا بوجود جنط مقاس 18 بوصة، و بها خاصية ذاكرة لحفظ الوضعيات المختلفة لمقاعد السيارة حيث يتمكن مستخدمو السيارة من الاحتفاظ بالوضعية التي يتم حفظها خلال خاصية الذاكرة و تباع بسعر 605 ألف جنيه.