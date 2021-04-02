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فن

انتهاء تصوير مسلسل نسل الأغراب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الفنان محمد جمعة، انتهاء تصوير مسلسل نسل الاغراب، حيث نشر صورة من كواليس تصوير العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر حسابه الشخصي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد جمعة على الصورة: "آخر يوم تصوير نسل الاغراب".

 مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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