فيديو وصور| الصحفيون يصلّون الجمعة تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية

رصدت عدسة "صدى البلد" أداء الصحفيين صلاة الجمعة بمقر نادي نقابة المعلمين بالجزيرة خلال مشاركتهم بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.



وشهدت عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المنعقدة الآن بـ نادي المعلمين إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بـ جداول المشتغلين لاختيار النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة..

وشهد نادى المعلمين بالجزيرة توافد المئات من الصحفيين للتسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية قبل إعلان اكتمال النصاب القانوني.





وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحا.





ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا فى حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.





كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة لـ التصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.





وينافس في انتخابات التجديد النصفى 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس .





وكانت تجرى الانتخابات والجمعيات العمومية بشكل دائم وطبقا لنص القانون بالمقر الرئيسى بوسط البلد منذ نشأتها قبل 80 عاما.





ويستضيف نادي نقابة المعلمين انتخابات التجديد النصفي للصحفيين لاختيار النقيب رقم 23 والمجلس رقم 52 في تاريخ النقابة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .





وجاء قرار إجراء الانتخابات بنادى المعلمين بعد رفض وزارة الصحة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية إقامتها بمبنى النقابة خوفا على سلامة الصحفيين.