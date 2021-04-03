دايملر تختار رئيس بي إم دبليو وفولكس فاجن السابق لمنصب مهم

أعلنت شركة دايملر عملاق صناعة السيارات الالمانية و المالكة لعلامة مرسيدس بنز عن تعيين بيرند بيشيت شرايدر كرئيس المجلس الرقابي للشركة، ليحل محل مانفريد بيشوف بعد 14 عامًا في المنصب الهام .





و انتقل بيشيت شرايدر للمجلس الرقابي لدايملر في 2007 ليضطلع بدور هام في توجيه خطط منتجات مرسيدس بنز على مدار العقد ونصف الماضيين مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع المبيعات .





ويتمتع بيشيت شرايدر بتاريخ عريق في صناعة السيارات، حيث بدأ مسيرته المهنية مع بي ام دبليو في عام 1973 كمهنديس تخطيط المنتجات، قبل ترقّيه لمنصب رئيس مجلس إدارة بي ام دبليو من 1993 حتى 1999 .





وانتقل المخضرم الألماني بعدها لمجموعة فولكس واجن في 2000 قبل اختياره لإدارة شركة سيات بعد عدة أعوام، ثم ارتقائه لمنصب رئيس مجلس إدارة فولكس واجن لاحقًا .





اما رئيس المجلس الرقابي السابق مانفريد بيشوف كان سبب رئيسي في اتخاذ مرسيدس قرارا بـ الانسحاب من سباق تطوير تقنيات القيادة الذاتية بالكامل من المستوى الخامس.





هذا القرار المفاجئ يجعل مرسيدس لم تستطع أن تنافس في السباقات مع العلم أن مرسيدس بالفعل تقدم أنظمة قيادة نصف ذاتية من المستوى الثالث في نسخة إس كلاس 2021 الجديدة، ولكن لن تهتم الشركة بتطوير المستويات الرابعة والخامسة من التوجيه الذاتي لسيارات الركاب .