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منوعات

5 معلومات عن اليوم العالمي للتوحد.. والهدف من تخصيصه

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:50 م
5 معلومات عن اليوم
5 معلومات عن اليوم العالمي للتوحد.. والهدف من تخصيصه
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هدير علاء
يوافق يوم الثاني من أبريل من كل عام، فعالية تهدف إلى التعريف والتوعية باضطرابات طيف التوحد بما في ذلك مرض التوحد ومتلازمة أسبرجر، كما تهدف إلى وتعزيز الدعم العالمي للمصابين بمثل هذه الاضطرابات، وهذه الفعالية هي اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.

وفيما يلي معلومات حول اليوم العالمي للتوحد:

1. اعتمدت منظمة الأمم المتحدة فعالية اليوم العالمي للتوحد في الـ18 من ديسمبر لعام 2007، وخصصت يوم الثاني من أبريل من كل عام للاحتفال به.

2. تشير تقديرات إلى أن التوحد يصيب طفلًا واحد من بين كل 150 طفلًا حول العالم تقريبًا.

3. التوحد هو عبارة عن اضطراب في النمو العصبي يؤثر على قدرة الأطفال على التواصل اجتماعيًا بصورة طبيعية؛ ومنذ عام 2012، كانت هناك زيادة بنسبة 30 في المائة في عدد الأطفال المصابين بالتوحد، وتساعد فعالية اليوم العالمي للتوحد على زيادة الوعي بالمرض.

4. لم يعد التوحد يُصنف باعتباره اضطراب واحد، بل هناك ما يشار إليه باسم اضطرابات طيف التوحد وهي عبارة عن مجموعة من الاضطرابات المعقدة في النمو العصبي بدرجات متفاونة، ويشمل هذا المصطلح حالات من قبيل مرض التوحد واضطرابات التفكك في مرحلة الطفولة ومتلازمة أسبرجر، وتتسم هذه الاضطرابات بمواجهة الفرد صعوبات في التفاعل مع المجتمع والتواصل معه.

5. جاء في نص رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد لعام 2021 أنه: "بينما نعمل معًا للتعافي من جائحة كوفيد-19، يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية هو بناء عالم أكثر شمولًا يعترف بمساهمات كافة الأشخاص.. بما فيهم ذوي الإعاقة".
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