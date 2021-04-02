قرار عاجل من بايدن بعد محاولة اقتحام الكونجرس

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بيانا بشأن محاولة اقتحام الكونجرس، ومقتل أحد عناصر شرطة الكابيتول، معلنا تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض.





قال بايدن في بيان "لقد شعرت بالحزن عندما علمت بالهجوم العنيف على نقطة أمنية عند مبنى الكابيتول.. والذي أسفر عن مقتل الضابط ويليام إيفانز.. وترك ضابطا آخر جريحا.. نرسل تعازينا القلبية لعائلة الضابط إيفانز ، وكل شخص حزين على خسارته".





وأمر الرئيس الأمريكي بتنكيس أعلام البيت الأبيض إلى النصف، حدادا على مقتل ضابط من شرطة الكابيتول، خلال حادث دهس نفذه شاب بسيارته.





وأعرب بايدن عن امتنان الشعب الأمريكي لما تقوم به شرطة الكابيتول، والاستجابة الفورية الحاسمة للحرس الوطني، وغيرهم من قوات إنفاذ القانون التي تعاملت مع الحادث.





وأكد بايدن أنه تلقى إحاطة إعلامية مستمرة من مستشاري الأمن الداخلي بشأن الهجوم، موضحا أنه سيواصل متابعة الأمر في ظل استمرار التحقيق.





وأعلنت شرطة الكونجرس مقتل أحد عناصرها، بعدما اندفع سائق بسيارته ليجتاز الحاجز الأمنى لمبنى الكابيتول، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.



