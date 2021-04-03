عاجل.. ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين لدورة ثانية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية.





وحصل "رشوان" على 1965 صوتا، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة، من 3844 صوتا صحيحا لمقعد النقيب.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميلا بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.





وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



