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رياضة

الأهلي يعدل عقد أفشة بعد رفض رحيله

السبت 03/أبريل/2021 - 01:43 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق نهاية الموسم.

يأتي رفض موسيماني بالتزامن مع تلقي افشة عدة عروض في الفترة الماضية ما جعلت إدارة الأهلي تستفسر عن موقف موسيماني من رحيل اللاعب 

أوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، أن الجهاز الفني للأهلي تحدث مع افشة وطالبوه بالتركيز في الفترة المقبلة وابلغوه ان ملف احترافه مرفوض نهائيا مع حصوله على وعد بزيادة راتبه في الفترة المقبلة تقديرا لمجهوداته مع الفريق.
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