باسل الحيني:«القابضة للتأمين» أكبر قطاع ممول للدولة بـ 3.9 مليار جنيه

أعرب باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب، لمجموعة مصر القابضة للتأمين، عن سعادته بتحقيق نتائج متميزة للشركة القابضة وشركاتها التابعة حيث بلغ صافي الأرباح 4.1 مليار جنيه، لافتا أنه خاض تحدِ من أجل تحقيق هذه الطفرة.





وتابع باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ضاعفنا حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمين خلال عام واحد، مشيرا إلى أن حصة وزارة المالية فى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين ارتفعت عام 2019/2020 لتبلغ 1.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.5 مليار جنيه عام 2018/2019.





وأضاف الحيني، مجموعة «مصر القابضة للتأمين» تعد أكبر ممول للدولة من بين جميع القطاعات المساهمة للدولة، لافتا أن إجمالي المبالغ المسددة للدولة (أرباح موزعة وضرائب وتأمينات) من شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالي الماضي بلغ3.9 مليار جنيه.