أول ظهور للملكة إليزابيث بعد مقابلة هاري وميجان المثيرة للجدل

بعد فترة من إثارة هاري وميجان ماركل الجدل بظهورهما إعلاميا مع أوبرا وينفري ومهاجمة العائلة المالكة والقصر الملكي، ظهرت الملكة إليزابيث لأول مرة بعد المقابلة وهي تستمع بجولة بمناسبة عيد الفصح.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط العديد من الصور للملكة إليزابيث وابنها الامير تشارلز وهما يتجولان معا، وفي الوقت فسه تم تصوير الأمير هاري وهو يرتدي قبعة بيسبول إلى الوراء ويرتدي نظارة شمسية بينما كان مسترخيًا على شاطئ في لوس أنجلوس على بعد أكثر من 5000 ميل من جدته الملكة.