أول ظهور للملكة إليزابيث بعد مقابلة هاري وميجان المثيرة للجدل

بعد فترة من إثارة هاري وميجان ماركل الجدل بظهورهما إعلاميا مع أوبرا وينفري ومهاجمة العائلة المالكة والقصر الملكي، ظهرت الملكة إليزابيث لأول مرة بعد المقابلة وهي تستمع بجولة بمناسبة عيد الفصح.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط العديد من الصور للملكة إليزابيث وابنها الامير تشارلز وهما يتجولان معا، وفي الوقت فسه تم تصوير الأمير هاري وهو يرتدي قبعة بيسبول إلى الوراء ويرتدي نظارة شمسية بينما كان مسترخيًا على شاطئ في لوس أنجلوس على بعد أكثر من 5000 ميل من جدته الملكة.
وسارت الملكة وابنها الأمر تشارلز معا في جولة ملكية بقصر وندسور، وتم التقاط الصور لهما وبدا عليهما السعادة برغم الاحداث على مدار الأشهر الأخيرة.
وكانت قد شعرت كل من الملكة وتشارلز بحزن عميق بسبب الرحيل القاسي لهاري وميجان عن العائلة الملكية وهجرتهما لاحقًا إلى كاليفورنيا، وباعتبارهم جدة وأبًا ، فقد أصيبوا شخصيًا أيضًا بحالة نفسية سيئة بسبب هجوم الزوجين هاري وميجان عليهما.
وبدت الملكة، التي ستبلغ من العمر 95 عامًا في وقت لاحق من هذا الشهر، متألقة، حيث كانت ترتدي حجابها الشهير مع معطف واق من المطر أخضر بطول كامل وحذاء مطاطي أسود ، ابتسمت وضحكت ، ويداها مرتديات القفازات في جيوبها.
وفي هذه الأثناء ، ارتدى دوق ساسكس ، البالغ من العمر 36 عامًا ، قبعة البيسبول الخاصة به إلى الوراء وارتدى نظارة شمسية أثناء تمايله في البحر ورمي كرة تنس لكلبه في لوس أنجلوس.
أما أمير ويلز ، 72 عامًا ، كان يرتدي ملابس أكثر رسمية وهي معطفًا بنيًا وقميصًا وربطة عنق، لكنه بدا سعيدًا بنفس القدر لقضاء الوقت مع والدته، وظهرت خلفهم أشجار الكرز ، بأزهار كاملة.