أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "إيجابية ومبنية على الاحترام المتبادل"، كاشفا عن تبادل "حديث ودي" بينهما خلال جولة مشتركة في سيارة ليموزين.

وردا على تصريحات ترامب بشأن "مؤامرة" محتملة تضم روسيا والصين وكوريا الشمالية، قال بوتين ساخرًا خلال مؤتمره الصحفي في ختام زيارته إلى الصين : "الرئيس الأمريكي لا يخلو من روح الدعابة"، مضيفا أن "كل من التقيتهم في الصين يؤيدون عقد قمة في ألاسكا"، في إشارة إلى اقتراح سابق تقدم به ترامب.

وشدد بوتين في المقابل على أن "لا يوجد موعد محدد لزيارة ترامب إلى روسيا، ولا توجد تحضيرات لها في الوقت الراهن".

بوتين يؤكد تقدم القوات الروسية

أكد الرئيس الروسي أن القوات الروسية تحقق تقدماً ناجحاً في كل الجبهات ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مضيفًا أن "الاحتياطيات الأوكرانية وصلت إلى مستويات حرجة، وقوات كييف غير قادرة على شن هجمات واسعة النطاق، وتقتصر على الدفاع.

وأوضح أن الوحدات القتالية الأوكرانية تعمل بنسبة لا تتجاوز 47-48% من طاقتها الكاملة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تحاول سد الثغرات عبر إعادة انتشار القوات، لكن دون فاعلية تُذكر.

وأكد بوتين أن روسيا لا تحارب من أجل الأرض، بل من أجل "حقوق الناس في التحدث بلغتهم والعيش ضمن ثقافتهم"، معتبرًا أن من تجاهل مصالح روسيا الأمنية يتحمل مسؤولية النزاع.

لقاء زيلينسكي

وفي ما يتعلق بإمكانية اللقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بوتين إنه "لم يستبعد أبداً اللقاء، لكنه يتطلب تحضيرا جديا"، مضيفا: "إذا ساد المنطق السليم، يمكننا إنهاء النزاع".

وتابع بوتين: أبلغت ترامب باستعدادي للقاء زيلينسكي في موسكو، إذا كان مستعدًا لذلك، لكن صلاحياته الرسمية منتهية، واللقاء معه قد لا يؤدي إلى نتائج ملموسة".

وشدد على أن أي مفاوضات يجب أن تؤدي إلى نتائج، معتبرًا أن روسيا مستعدة لرفع مستوى فريق التفاوض إذا توافرت الظروف.

اتفاقات استراتيجية مع الصين

وصف بوتين زيارته إلى الصين بأنها "إيجابية ومفيدة"، مشيرا إلى أن "الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب الصيني تستند إلى مبادئ السوق وتخدم الطرفين".

وأكد أن مشروع "قوة سيبيريا-2" لنقل الغاز إلى الصين كان قيد التفاوض منذ سنوات وتم التوصل لتوافق نهائي حوله.

وأضاف أن "الصين تظل قاطرة الاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى أن الطلب على الطاقة يتزايد، بما في ذلك في الصين، ما يعزز فرص التعاون الاقتصادي.

كما أشاد بوتين بمبادرة "الحوكمة العالمية" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، معتبرا إياها "مبادرة آنية تهدف لتعزيز الإيجابية والثقة بين الدول".

النظام العالمي والاقتصاد

انتقد بوتين الإجراءات الغربية ضد روسيا، خاصة فيما يتعلق بتجميد الأصول، معتبرا أن "الاستيلاء على الأموال الروسية يهدد استقرار النظام المالي العالمي".

وأضاف أن "اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرائدة تمر بحالة ركود، في حين أن الاقتصاد العالمي، وخاصة في آسيا، يشهد نموا مستمرا". وأكد أن روسيا لم تربط يوما أمن أوكرانيا بمسألة الأراضي، لكنها تشدد على حقها في تأمين مصالحها الاستراتيجية.

واختتم بوتين حديثه بالتأكيد على أن بلاده "منفتحة على الحوار"، لكنها "لن تقبل بحلول أمنية تأتي على حساب أمن روسيا".