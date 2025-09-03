بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الصينية بكين، إنه مستعد للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إذا تم التحضير جيدا لهذا اللقاء"، داعيا زيلينسكي إلى زيارة موسكو في حال كان مستعدًا لذلك.

وأوضح بوتين أنه سبق وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا، باستعداده لعقد لقاء مع زيلينسكي، مضيفا: "قلت لترمب إنني مستعد للقاء زيلينسكي، وإذا كان مستعدا فليأت إلى موسكو".

ورغم تأكيده على جاهزيته لعقد اللقاء، شكك الرئيس الروسي في جدواه، مشيرًا إلى أن "صلاحيات زيلينسكي قد انتهت، واللقاء معه في ظل هذه الظروف لن يثمر نتائج حقيقية".

وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تخوض حربا في أوكرانيا من أجل كسب الأراضي، بل "للدفاع عن حقوق الناس"، مجددا معارضة بلاده لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف: "من حق أوكرانيا البحث عن ضمانات أمنية، ولكن من حقنا أيضا تأمين مصالحنا القومية".

وحول مفاوضات سابقة، نفى بوتين أن تكون مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التنازل عن أراضٍ قد طُرحت خلال القمة مع ترمب، مشددا على أن "مسألة الضمانات ليست مرتبطة بأي تبادل للأراضي".

وفي سياق آخر، تطرق بوتين إلى العلاقات مع الصين، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين "مفيدة للطرفين"، وأن الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، خاصة في الصين، يدفع موسكو إلى زيادة إمداداتها من الغاز، قائلا: "سنزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز إجمالا".

وفي الشأن الاقتصادي، قال الرئيس الروسي إن اقتصادات الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي "تمر بحالة من الركود"، في إشارة إلى التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.