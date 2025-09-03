قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يتحرك لحل أزمة الهجوم في الزمالك
هزار تحول لكارثة.. طالبان يعتديان على زميلهما بسلاح أبيض في الشرقية
احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا
بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
السيطرة على حريق ضخم التهم مستودعا في مكة | صور
وزير الإسكان يعلن موعد التقديم على السكن البديل لـ الايجار القديم
رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس السيسي
رئيس الأركان الإسـرائيـلي: بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس
قمة مصرية بحرينية تؤكد عمق العلاقات.. دعم لمرشح اليونسكو وتنسيق مشترك لمواجهة تحديات المنطقة
حركة فتح: تصريحات سموترتيش تصعيد خطير يستدعي موقفا دوليا حازما
جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه
وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الصينية بكين، إنه مستعد للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إذا تم التحضير جيدا لهذا اللقاء"، داعيا زيلينسكي إلى زيارة موسكو في حال كان مستعدًا لذلك.

وأوضح بوتين أنه سبق وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا، باستعداده لعقد لقاء مع زيلينسكي، مضيفا: "قلت لترمب إنني مستعد للقاء زيلينسكي، وإذا كان مستعدا فليأت إلى موسكو".

ورغم تأكيده على جاهزيته لعقد اللقاء، شكك الرئيس الروسي في جدواه، مشيرًا إلى أن "صلاحيات زيلينسكي قد انتهت، واللقاء معه في ظل هذه الظروف لن يثمر نتائج حقيقية".

وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تخوض حربا في أوكرانيا من أجل كسب الأراضي، بل "للدفاع عن حقوق الناس"، مجددا معارضة بلاده لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 وأضاف: "من حق أوكرانيا البحث عن ضمانات أمنية، ولكن من حقنا أيضا تأمين مصالحنا القومية".

وحول مفاوضات سابقة، نفى بوتين أن تكون مسألة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التنازل عن أراضٍ قد طُرحت خلال القمة مع ترمب، مشددا على أن "مسألة الضمانات ليست مرتبطة بأي تبادل للأراضي".

وفي سياق آخر، تطرق بوتين إلى العلاقات مع الصين، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين "مفيدة للطرفين"، وأن الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، خاصة في الصين، يدفع موسكو إلى زيادة إمداداتها من الغاز، قائلا: "سنزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز إجمالا".

وفي الشأن الاقتصادي، قال الرئيس الروسي إن اقتصادات الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي "تمر بحالة من الركود"، في إشارة إلى التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا أوكرانيا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

