ترامب: أشعر بخيبة أمل من بوتين وسأتحرك لمساعدة أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع المتدهورة في أوكرانيا عن كثب، وواعدا بتحركات وشيكة لمساعدة الشعب الأوكراني.

وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا خسرتا أكثر من 7 آلاف جندي خلال الأسبوع الماضي فقط. هذا أمر مأساوي، وأريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن."

وتابع الرئيس الأمريكي: "سأفعل شيئا لمساعدة الناس في أوكرانيا. أنتم ستسمعون أخبارا قريبا."

كما كشف ترامب عن خطة لبناء منظومة دفاعية أمريكية جديدة وصفها بأنها "الأفضل في العالم"، قائلا: "سنبني أفضل منظومة دفاع في العالم، ستكون اسمها القبة الذهبية، وستحمي الولايات المتحدة من أي تهديدات صاروخية أو نووية."

وفي ما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، أثنى ترامب على أداء رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مشيرا إلى "دور بارز في استهداف القدرات النووية الإيرانية": “رئيس هيئة الأركان كان رائعا، خاصة فيما يتعلق باستهداف قدرات إيران النووية. لدينا رجال شجعان يقومون بعمل عظيم.”