ترامب تعليقا على شائعة وفاته: إنه أمر جنوني.. كنت نشطا وبصحة جيدة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنباء وفاته بأنها "أمر جنوني"، مؤكدا أنه بصحة جيدة وكان نشطًا للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك في أول تعليق له على الشائعات التي راجت خلال الساعات الماضية حول وفاته.

وقال ترامب في بيان نشره عبر منصاته الرسمية: "كل التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة وكاذبة. لقد كنت نشطًا جدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستمتعت بوقتي بشكل طبيعي".

وأكد ترامب أن الشائعات التي تداولتها بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي “لا تستند إلى أي أساس من الصحة”.

وانتشرت التكهنات حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي مرض مؤكد للرئيس الأمريكي، وفق ما موقع آر إن زد.

ويبلغ ترامب 79 عاما، وهو ثاني أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أثارت صوره الأخيرة مع ساقين منتفختين وكدمات على يديه المخاوف على صحته وحقيقة ما يعانيه.

هل حالته خطرة؟

ولم يعلن عن خطورة مرض ترامب ، حيث خضع لفحص تورم في ساقيه في يوليو، وشُخِّص بقصور وريدي مزمن.

لم يُعثر على أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني، وكانت جميع فحوصات ترامب المخبرية "ضمن المعدلات الطبيعية"، وفقًا لرسالة طبيبه.

وقال الطبيب: "لم ترصد أي علامات على قصور القلب أو اختلال وظائف الكلى أو أمراض في أجهزة الجسم".