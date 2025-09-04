سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟

استعادت سماح القرشي، أرملة الموسيقار حلمي بكر، ذكريات تعارفهما الأول عام 2014 بمدينة الإسكندرية، مؤكدة أن اللقاء جاء بمحض الصدفة خلال مناسبة عائلية.

وقالت سماح القرشي خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2: "كنت جارة لشقيقه، وخلال لقاء عائلي عرّفوني به، فسألت بعفوية: مين حلمي بكر؟ ولم أكن أدرك قيمته الكبيرة وقتها، فغضب وردّ قائلاً: أنا حلمي بكر".

وأضافت أنها اكتشفت مع مرور الوقت أن 80% من الأغاني التي اعتادت سماعها وحبها كانت من ألحانه، ما زاد من تقديرها لمسيرته الفنية وثراء تاريخه الموسيقي.

ولفتت إلى أن ابنتهما ريهام تأثرت بشكل كبير، خصوصًا في حياتها الدراسية، متابعة:"ابنتي كثيرًا ما كانت تتساءل عن غياب والدها".