إرثه باقٍ.. أرملة حلمي بكر: ابنتي واجهت صعوبات بعد رحيل والدها |فيديو

كشفت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن الصعوبات التي مرت بها هي وابنتها بعد وفاته، وتحدثت عن الراحل وتأثيرهم الكبير به.

وأشارت سماح القرشي خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، إلى أن ابنتهما ريهام تأثرت بشكل كبير، خصوصًا في حياتها الدراسية.

وقالت "ابنتي كثيرًا ما كانت تتساءل عن غياب والدها، وتقول لي: كل صحابي عندهم بابا.. ليه أنا لأ؟"، مضيفة أنها حاولت توعيتها بأن فقدان الأب أمر قد يمر به أطفال آخرون.

وأكدت أن ابنتها أصبحت أكثر وعيًا ونضجًا من عمرها، مشددة على أن والدها ترك لها إرثًا من القيم الإنسانية والفنية سيبقى حاضرًا في وجدانها مدى الحياة.