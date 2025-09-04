طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

البنجر أو الشمندر، هو خضار جذري حلو المذاق، يتميز بلونه الأحمر القاني، ويمكن تناوله بعدة طرق، إما مع السلطة، أو كعنصر مساعد في الأطباق الرئيسية، أو على هيئة عصير.

عصير البنجر يتميز بفوائد كثيرة، فهو مفيد لتخفيض ضغط الدم المرتفع، ويحسن من البناء العضلي للجسم كما يساهم بشكل فعال في علاج فقر الدم، ويستخدم في العديد من الحميات الغذائية، فهو منخفض السعرات الحرارية، وخالي تماماً من الدهون.

ولأن عصير البنجر قد يكون مركزاً جداً، فيفضل تخفيفه مع إضافة بعض المكونات مثل البرتقال، الفراولة، التفاح وغيرها.

مقادير عصير البنجر:

⅓ كوب بنجر، مسلوق ومقطع

1 كوب فراولة

½ 1 كوب عصير برتقال

عسل، حسب الرغبة

طريقة عصير البنجر..

في الخلاط الكهربائي، اخفقي البنجر مع عصير البرتقال، الفراولة والعسل على سرعة عالية حتى ينعم قوام العصير.

اسكبي في كاسات التقديم وقدميه بارد