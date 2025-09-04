خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة

أكد الدكتور محمد وازن الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تستخدم الروبوتات المفخخة والعربات المفخخة في قطاع غزة .



وقال محمد وازن في حواره على قناة " الحياة "، :" إسرائيل تقلل من الاحتكاك المباشر مع الفصائل الفلسطينية بسبب كثرة الكمائن التي تقوم بتنفيذها الفصائل الفلسطينية ".

وتابع محمد وازن :" ترامب والإدارة الامريكية يسيران في مسار الخداع بشأن ملف العدوان الإسرائيلي على غزة ".

وأكمل محمد وازن :" إسرائيل استهدفت عدد من قيادات حماس في الأيام القليلة الماضية ".

ولفت محمد وازن :" ترامب يطلق تصريحات غير حقيقية بشان غزة وما يتم تنفيذه في الكواليس شيء آخر ".

