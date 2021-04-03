مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري ابطال افريقيا والدوري الإنجليزي.





وجاء مباريات اليوم السبت 3-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي :



