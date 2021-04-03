ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

السبت 03/أبريل/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تنطلق اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري ابطال افريقيا والدوري الإنجليزي.

وجاء مباريات اليوم السبت 3-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي : 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سيمبا X فيتا كلوب – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

المريخ X الأهلي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD

تونجيث X الترجي التونسى – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 7 HD

بيترو أتلتيكو X حوريا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD

كايزرشيفز - جنوب إفريقيا X الوداد المغربى – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 4 HD

مولودية الجزائرX الزمالك – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
تشيلسي X وست بروميتش ألبيون – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد X شيفيلد يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي X مانشستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال X ليفربول – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
غرناطة X  فياريال – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 3 HD

ريال مدريد  X إيبار – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

أوساسونا X خيتافي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ميلان X سامبدوريا – الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 4 HD

نابولي X كروتوني – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD

جنوى  X فيورنتينا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD

بينفينتو X بارما – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD

ساسولو X   روما – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD

لاتسيو X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD

أتلانتا X أودينيزي – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD

كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD

تورينو X يوفنتوس – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports 4 HD

بولونيا X انتر ميلان – الساعة العاشرة إلا ربع على قناةbeIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند X آينتراخت فرانكفورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD   

باير ليفركوزن X  شالكه 04   – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 8 HD   

فولفسبورج  X كولن – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 9 HD   

ماينز 05 X أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 10 HD

أوجسبورج  X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 12 HD

لايبزيج X بايرن ميونخ – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 5 HD

بوروسيا مونشنجلادباخ  X فرايبورج – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 5 HD   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
موناكو X    ميتز – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports 6 HD

باريس سان جيرمان X  ليل – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 6 HD

لانس X ليون – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 6 HD

موعيد مباريات الدوري التركي
قيصري سبور X جوزتبه – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

سيفاس سبور X طرابزون سبور – الساعة الثالثة عصرا

تشايكور ريزا سبورX فاتح قرا جمرك – الساعة الثالثة عصرا

هاتاي سبور X جالطة سراي – الساعة السادسة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي X طلائع الجيش – الساعة السابعة مساء على قناة on sport

الإسماعيلي X سيراميكا – الساعة التاسعة مساء على قناة on sport
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-3-2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

باستثمارات 1.15 مليار دولار .. تطوير خدمات الصرف الصحي فى 7 محافظات

ماذا يحدث قبل الفجر بساعة ؟.. 15 مشهدا يتكرر كل ليلة ويغفله الإنس والجن

هيثم عرابي: ما حدث مع محمد صلاح من بعض الجماهير غير مقبول

خطوات فعالة تساعدك على إنقاص الوزن

هيثم عرابي: بيراميدز سرب أزمة أحمد فتحي.. ومفيش سيطرة على أوضة اللبس

مع اقتراب العرض.. مسلسلات تواجه شبح الخروج من رمضان بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة

5 معلومات عن اليوم العالمي للتوحد.. والهدف من تخصيصه