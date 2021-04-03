مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري ابطال افريقيا والدوري الإنجليزي.
وجاء مباريات اليوم السبت 3-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي :
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سيمبا X فيتا كلوب – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
المريخ X الأهلي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD
تونجيث X الترجي التونسى – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 7 HD
بيترو أتلتيكو X حوريا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD
كايزرشيفز - جنوب إفريقيا X الوداد المغربى – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 4 HD
مولودية الجزائرX الزمالك – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 4 HD
مواعيد مباريات نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X وست بروميتش ألبيون – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليدز يونايتد X شيفيلد يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليستر سيتي X مانشستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال X ليفربول – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
غرناطة X فياريال – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 3 HD
ريال مدريد X إيبار – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 3 HD
أوساسونا X خيتافي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ميلان X سامبدوريا – الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 4 HD
نابولي X كروتوني – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD
جنوى X فيورنتينا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD
بينفينتو X بارما – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD
ساسولو X روما – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD
لاتسيو X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD
أتلانتا X أودينيزي – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 4 HD
كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD
تورينو X يوفنتوس – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports 4 HD
بولونيا X انتر ميلان – الساعة العاشرة إلا ربع على قناةbeIN Sports 4 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند X آينتراخت فرانكفورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 5 HD
باير ليفركوزن X شالكه 04 – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 8 HD
فولفسبورج X كولن – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 9 HD
ماينز 05 X أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 10 HD
أوجسبورج X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 12 HD
لايبزيج X بايرن ميونخ – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 5 HD
بوروسيا مونشنجلادباخ X فرايبورج – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 5 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
موناكو X ميتز – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports 6 HD
باريس سان جيرمان X ليل – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 6 HD
لانس X ليون – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 6 HD
موعيد مباريات الدوري التركي
قيصري سبور X جوزتبه – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
سيفاس سبور X طرابزون سبور – الساعة الثالثة عصرا
تشايكور ريزا سبورX فاتح قرا جمرك – الساعة الثالثة عصرا
هاتاي سبور X جالطة سراي – الساعة السادسة مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي X طلائع الجيش – الساعة السابعة مساء على قناة on sport
الإسماعيلي X سيراميكا – الساعة التاسعة مساء على قناة on sport