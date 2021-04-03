أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 3-4-2021.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت 3- 4-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.





سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.





سعر اليورو

سعر اليورو 18.51 جنيه للبيع و18.32 جنيه للشراء.





سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.75 جنيه للبيع و21.50 جنيه للشراء.





سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.15 للشراء.





سعر الدينار الكويتى