استعراضات فنية أمام الأهرامات ومعبد حتشبسوت احتفالا بنقل المومياوات الملكية





وينقل برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لاحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.



وأقامت الفرق الاستعراضية استعراضها أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة في الدولة من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، وأماكن أخرى على الانغام الفرعونية القديمة.

وبدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف القومي للحضارة، قبل وصول المومياوات الملكية إلى المتحف من المتحف المصري بالتحرير .





ووصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر متحف الحضارة بالفسطاط لاستقبال موكب المومياوات الملكية.





وانطلق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».





تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة استعراضية ضخمة خلال احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة.