سفير المملكة العربية السعودية.. مصر تزهو في ‎موكب المومياوات الملكية

أشاد أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بموكب المومياوات الذهبي الذي شهدته القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.









كتبت سفير المملكة، عبر حسابه على تويتر: ‏"‏‏‏‏‏‏‏‏‎مصر في أبهى صورها، تزهو بحضارتها في ‎#موكب_المومياوات_الملكية من متحفها العريق، الى متحفها الجديد .. لابد وان تستشعر جمال الحدث بكل تفاصيله عندما تكون وسطه بدعوة كريمة من رئاسة الجمهورية.. شكرًا ‎#مصر الحضارة والتاريخ".









ووصل موكب المومياوات الملكية الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس السيسي".









وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .









ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الاحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .









وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسط ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط .









وشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.







